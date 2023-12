Geplanter schwarz-roter Koalitionsvertrag stößt auf Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der geplante schwarz-rote Koalitionsvertrag in Hessen stößt laut Stimmen aus der aktuellen und künftigen Landtagsopposition auf Kritik. Schwarz-Rot werde dem selbst formulierten Anspruch nicht gerecht, Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit geben zu wollen, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner am Donnerstag in Wiesbaden. «Überall, wo man sich konkrete Vorschläge erhofft hätte, findet sich ein wortreiches Nichts.» Keines der Ministerien werde künftig «Klima» im Titel führen, kritisierte er.