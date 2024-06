Grünen-Fraktion warnt vor Personalabbau an Hochschulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die oppositionelle Grünen-Fraktion im hessischen Landtag sieht durch Kürzungen im Landeshaushalt und Mehrausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss die Hochschulfinanzierung in Gefahr. Die schwarz-rote Landesregierung beschere den Hochschulen im zweiten Halbjahr 2024 eine Finanzlücke von rund 100 Millionen Euro, sagte die Grünen-Abgeordnete Nina Eisenhardt am Dienstag in Wiesbaden. Im Nachtragshaushalt für dieses Jahr seien 34 Millionen Euro bei den Hochschulen gekürzt worden, hinzu kämen allein im laufenden Jahr 70 Millionen Euro Mehrbedarf durch den Tarifabschluss der Landesregierung.