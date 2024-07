Knapp 55.000 Menschen an Hessens Hochschulen beschäftigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - An hessischen Hochschulen und Universitätskliniken sind Ende vergangenen Jahres insgesamt 54.741 Menschen beschäftigt gewesen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, blieb die Zahl nahezu gleich hoch wie im Vorjahr 2022. Gut die Hälfte (50,9 Prozent) der Beschäftigten zählte zum wissenschaftlichen Personal. Die andere Hälfte arbeitet im nichtwissenschaftlichen Bereich, dazu gehören unter anderem Pflegekräfte in den Hochschulkliniken und Beschäftigte in der Verwaltung.