Rauch gemeldet

Grundschule nach Kabelbrand evakuiert

Rauch in einer Grundschule: Ein Kabelbrand löst eine Evakuierung aus. Wo das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild)

Lorch (dpa/lsw) -  Wegen eines Kabelbrands ist eine Grundschule in Lorch (Ostalbkreis) geräumt worden. Es habe sich Rauch entwickelt. Daraufhin wurden alle Schüler in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wo es in der Schule zum Kabelbrand kam, blieb zunächst unklar.

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