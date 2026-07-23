Grundschule nach Kabelbrand evakuiert
Rauch in einer Grundschule: Ein Kabelbrand löst eine Evakuierung aus. Wo das Feuer entstand, ist noch nicht bekannt.
Lorch (dpa/lsw) - Wegen eines Kabelbrands ist eine Grundschule in Lorch (Ostalbkreis) geräumt worden. Es habe sich Rauch entwickelt. Daraufhin wurden alle Schüler in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte.
Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wo es in der Schule zum Kabelbrand kam, blieb zunächst unklar.