Gruppe attackiert zwei Männer: 23-Jähriger in Klinik
Aus einer Gruppe heraus werden zwei Männer in einem vorbeifahrenden Auto beleidigt. Als der Beifahrer aussteigt, eskaliert die Situation.
Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Mehrere Angreifer sollen im Landkreis Esslingen zwei andere junge Männer attackiert haben. Nach Polizeiangaben wurde dabei in Kirchheim unter Teck ein 23-Jähriger mit Schlägen und Tritten verletzt und später in eine Klinik gebracht.
Der 23-Jährige und sein 20 Jahre alter Begleiter waren mit einem Auto an einer Gruppe von acht Männern vorbeigefahren und seien von diesen beleidigt worden, hieß es von der Polizei. Die beiden hätten angehalten, um die Männer zur Rede zu stellen. Mehrere aus der Gruppe hätten auf den 23-Jährigen eingeschlagen und eingetreten, nachdem dieser ausgestiegen sei. Auch der 20-Jährige sei geschlagen worden, als er seinem Begleiter helfen wollte. Er blieb unverletzt.
Die Gruppe sei anschließend geflüchtet. Die beiden Attackierten fuhren zunächst weiter und verständigten die Polizei erst später, hieß es. Die Ermittlungen laufen.