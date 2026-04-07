Kriminalität

Zwei Schwerverletzte bei Gruppenfehde

In einer Nacht gehen in Friedrichshafen zwei verfeindete Gruppen aufeinander los. Auch ein Hammer ist im Spiel.

In Friedrichshafen sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
In Friedrichshafen sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei mehreren gewalttätigen Auseinandersetzungen zweier rivalisierender Gruppen in Friedrichshafen sind unter anderem zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach gemeinsamen Angaben wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, schweren Landfriedensbruch und schweren Raubes. Fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wurden vorläufig festgenommen und sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Die beiden Banden sollen in der Nacht zum Sonntag zunächst bei einer privaten Feier und danach auf offener Straße aufeinandergetroffen sein. Ein 17-Jähriger soll mit einem Gegenstand schwer am Kopf verletzt worden sein, ein weiterer 17-Jähriger soll nach einer Attacke mit einem Hammer ebenfalls schwere Verletzungen erlitten haben. Auch Wertgegenstände sollen gestohlen worden sein.

Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß. Der Anlass der Auseinandersetzungen und die Beziehung der beiden Gruppen müssten ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

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