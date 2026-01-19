Bild
Kriminalität

Mann greift anderen mit Hammer an

In einer Unterkunft in Friedrichshafen kommt es zum Streit zwischen zwei Bewohnern. Plötzlich ist ein Hammer im Spiel. Was genau passiert dann?

In einer Unterkunft in Friedrichshafen soll es zu einem Angriff mit einem Hammer gekommen sein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In einer Unterkunft in Friedrichshafen soll es zu einem Angriff mit einem Hammer gekommen sein. (Symbolbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Mit einem Hammer soll ein Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft in Friedrichshafen einem anderen gegen den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde das Opfer in einem Krankenhaus notoperiert. Der mutmaßliche Angreifer wurde dem Haftrichter vorgeführt und in der geschlossenen Abteilung einer Fachklinik untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 38 Jahre alten nigerianischen Staatsangehörigen.

Der mutmaßliche Täter soll am Samstag im Gemeinschaftsbad der Unterkunft mit einem 61-Jährigen in Streit geraten sein. Daraufhin soll er ihn mit dem Hammer angegriffen und auch das Mobiltelefon des anderen zerstört haben. Die genauen Hintergründe des Streits waren zunächst unklar. Der 38-Jährige habe sich bereits in der Vergangenheit verhaltensauffällig in der Unterkunft benommen, hieß es.

