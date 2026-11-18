Stuttgart (dpa/lsw) - Der Hype um das Videospiel GTA 6 lässt Teile der Politik und Wirtschaft im Südwesten weitgehend kalt. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sagte in Stuttgart, er habe GTA 2 ganz durchgespielt, damals noch in 2D. «Habe das Spiel viel und gerne mit Freunden gezockt. Die späteren Versionen hatte ich dann nicht mehr gespielt.» Und mittlerweile sei er eher wieder auf dem Mario-Niveau, weil das kinder-kompatibler sei. «Allerdings wäre so ein Extra-Level mit dem Heidelberger Schloss ein Anlass, wieder GTA zu spielen.»

Millionen Menschen warten auf die Veröffentlichung von «Grand Theft Auto VI», das mit Superlativen überhäuft wird. GTA 6 ist ein Videospiel, das am 19. November für die Konsolen Playstation 5 (PS5) und Xbox Series X/S (XSX) auf den Markt kommt. Es ist der Nachfolger für GTA 5 - eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten, hinter Tetris und Minecraft.

Und Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, wenn GTA irgendwann in Stuttgart statt Miami spiele, fahre er gerne mal mit dem Pfister - eine fiktive Automarke in der GTA-Welt - über den Schlossplatz. «Bis dahin kümmere ich mich um die Landespolitik und sitze lieber auf dem Rennrad oder verbringe Zeit mit meiner Familie.» Und Unternehmer David Reger, Gründer und Chef von Neura Robotics meinte, aktuell spiele er kein GTA. «Mein Alltag mit Robotern, KI und dem Aufbau von Neura liefert schon reichlich Missionen und unerwartete Herausforderungen. Was mich daran begeistert: Wenn wir eine davon lösen, verändert sich etwas in der echten Welt.»

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