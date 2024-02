«Gude»: Neuer Eintracht-Stürmer Bahoya stellt sich vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für den Franzosen Jean-Mattéo Bahoya soll der Wechsel zu Eintracht Frankfurt ein Sprungbrett für seine Karriere werden. «Ich bin ein junger Spieler mit großen Ambitionen und möchte allen beweisen, was ich kann», sagte der 18 Jahre alte Offensivspieler am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim Fußball-Bundesligisten. Schon andere französische Spieler wie Franck Ribery, der bei Bayern München spielte, hätten den Weg in die Bundesliga erfolgreich eingeschlagen. «Auch ich bin hier, um meine eigene Geschichte zu schreiben. Ich habe eine Siegermentalität in mir», sagte Bahoya.