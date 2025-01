Eintracht Frankfurts Tuta zurück im Training

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach mehrwöchiger Pause aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade ist Tuta ins Training von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zurückgekehrt. Wie die Hessen mitteilten, absolvierte der Verteidiger am Mittwoch ein an das aktuelle Belastungsvermögen angepasstes Programm. Ob Tuta bereits für den Bundesliga-Jahresstart der Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli zum Kader gehören wird, ist fraglich.