Gülleanhänger stürzt Hang hinab – 20.000 Liter laufen aus

Krautheim (dpa/lsw) - Ein Traktor hat bei Krautheim (Hohenlohekreis) seinen Gülleanhänger verloren – und damit für eine ziemlich geruchsintensive Unfallstelle gesorgt. Rund 20.000 Liter Gülle liefen in einen Grünstreifen neben der Straße, wie die Polizei mitteilte. Der 21 Jahre alte Landwirt war demnach mit seinem Gespann auf der Straße unterwegs, als er aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Anhänger rutschte einen etwa drei Meter hohen Hang hinunter, löste sich vom Traktor und kippte um.