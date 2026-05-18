Zugunfall

Güterzug überfährt Reifen – Keine Verletzten

Mit knapp 100 Kilometer pro Stunde überfährt ein Zug einen auf den Gleisen liegenden Reifen. Das wirkt sich auch auf den Zugverkehr aus. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Unbekannte haben Reifen auf Bahngleise gelegt. Foto: Marcus Brandt/dpa
Unbekannte haben Reifen auf Bahngleise gelegt.

Treysa (dpa/lhe) - Ein Güterzug hat mit einem Tempo von etwa 100 Kilometer pro Stunde einen auf den Gleisen liegenden Reifen überfahren. Menschen seien bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag auf der Bahnstrecke von Treysa nach Schlierstein nicht verletzt worden, teilte die Bundespolizei in Kassel mit. 

Die Lok sei nicht beschädigt worden. Der Lokführer räumte die Reifenteile selbst weg, die Strecke musste hierfür gesperrt werden. Wer den Reifen auf die Gleise gelegt hat, müsse noch ermittelt werden, hieß es.

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