Guggeis und Loebe bleiben der Frankfurter Oper treu
Der Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper, Thomas Guggeis, wurde gerade erst zum Dirigenten des Jahres gewählt - nun verlängert er seinen Vertrag am Main. Auch Intendant Loebe plant langfristig.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Intendant Bernd Loebe und Generalmusikdirektor Thomas Guggeis bleiben der Frankfurter Oper auch in den nächsten Jahren erhalten. Beide Verträge wurden bis zum 31. August 2032 verlängert, wie die Oper mitteilte. «Das ist eine sehr gute Nachricht für Frankfurt», sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). «Loebe und Guggeis prägen das kulturelle Bild unserer Stadt in außergewöhnlichem Maße. Ich bin gespannt, wohin sie uns in den kommenden Jahren führen werden.»
Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig ergänzte, mit der Verlängerung der Verträge werde für Kontinuität in einem Haus gesorgt, «das dank seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den renommiertesten Opernhäusern in Europa zählt».
Vielfach ausgezeichnetes Opernhaus
Der 33 Jahre alte Guggeis wurde erst kürzlich in einer Kritikerumfrage zum Dirigenten des Jahres gewählt. In Frankfurt kürten die Experten auch das Orchester des Jahres - zum dritten Mal in Folge. In der Hauptkategorie (Opernhaus des Jahres) gewann diesmal das Staatstheater Mainz. Zuvor war der Titel mehrmals nach Frankfurt gegangen. Das Fachmagazin «Opernwelt» befragt jährlich Kritikerinnen und Kritiker zu etlichen Kategorien.
«Ich freue mich außerordentlich, die erfüllende und glückliche Zusammenarbeit der letzten Jahre langfristig fortzusetzen», sagte Generalmusikdirektor Guggeis. Laut Intendant Loebe zeigen die zahlreichen Auszeichnungen der vergangenen Jahre, «was wir uns an diesem Haus gemeinsam erarbeitet haben, mit Ensemble, Chor, Orchester und allen künstlerischen und technischen Kolleginnen und Kollegen». Diesen Weg wolle man gemeinsam weitergehen.
«Ich habe noch viele Ideen»
«Die weiteren Jahre geben mir die Gelegenheit, meine Arbeit an diesem Haus abzurunden», betonte Loebe. «2032 werde ich 30 Jahre Intendant der Oper Frankfurt gewesen sein und ich habe noch viele Ideen, an deren Umsetzung wir nun mit Hochdruck arbeiten.»