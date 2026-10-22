Vertragsverlängerung

Guggeis und Loebe bleiben der Frankfurter Oper treu

Der Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper, Thomas Guggeis, wurde gerade erst zum Dirigenten des Jahres gewählt - nun verlängert er seinen Vertrag am Main. Auch Intendant Loebe plant langfristig.

Die Oper wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Oper wurde in der jüngeren Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Intendant Bernd Loebe und Generalmusikdirektor Thomas Guggeis bleiben der Frankfurter Oper auch in den nächsten Jahren erhalten. Beide Verträge wurden bis zum 31. August 2032 verlängert, wie die Oper mitteilte. «Das ist eine sehr gute Nachricht für Frankfurt», sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). «Loebe und Guggeis prägen das kulturelle Bild unserer Stadt in außergewöhnlichem Maße. Ich bin gespannt, wohin sie uns in den kommenden Jahren führen werden.»

Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig ergänzte, mit der Verlängerung der Verträge werde für Kontinuität in einem Haus gesorgt, «das dank seiner engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den renommiertesten Opernhäusern in Europa zählt».

Vielfach ausgezeichnetes Opernhaus

Der 33 Jahre alte Guggeis wurde erst kürzlich in einer Kritikerumfrage zum Dirigenten des Jahres gewählt. In Frankfurt kürten die Experten auch das Orchester des Jahres - zum dritten Mal in Folge. In der Hauptkategorie (Opernhaus des Jahres) gewann diesmal das Staatstheater Mainz. Zuvor war der Titel mehrmals nach Frankfurt gegangen. Das Fachmagazin «Opernwelt» befragt jährlich Kritikerinnen und Kritiker zu etlichen Kategorien. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich freue mich außerordentlich, die erfüllende und glückliche Zusammenarbeit der letzten Jahre langfristig fortzusetzen», sagte Generalmusikdirektor Guggeis. Laut Intendant Loebe zeigen die zahlreichen Auszeichnungen der vergangenen Jahre, «was wir uns an diesem Haus gemeinsam erarbeitet haben, mit Ensemble, Chor, Orchester und allen künstlerischen und technischen Kolleginnen und Kollegen». Diesen Weg wolle man gemeinsam weitergehen. 

«Ich habe noch viele Ideen»

«Die weiteren Jahre geben mir die Gelegenheit, meine Arbeit an diesem Haus abzurunden», betonte Loebe. «2032 werde ich 30 Jahre Intendant der Oper Frankfurt gewesen sein und ich habe noch viele Ideen, an deren Umsetzung wir nun mit Hochdruck arbeiten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fachmagazin: Staatstheater Mainz ist Opernhaus des Jahres
Kritikerumfrage

Fachmagazin: Staatstheater Mainz ist Opernhaus des Jahres

Das Opernhaus des Jahres steht internationalen Kritikern zufolge in Rheinland-Pfalz. Das Magazin «Opernwelt» lobt den «politisch wachen Spielplan» des Hauses. Auch die Bayerische Staatsoper punktet.

25.09.2026

Oper als «ideale Parallelwelt»
Preisgekrönte Bühne

Oper als «ideale Parallelwelt»

Schon acht Mal wurde Frankfurt zum besten Opernhaus des Jahres gewählt. Der Intendant verspricht: Auch die nächste Spielzeit wird «unorthodox» - und manchmal politisch.

06.05.2025

Theater

Oper Frankfurt erneut «Opernhaus des Jahres»

Die Oper gewinnt diesen Titel bereits zum siebten Mal - und das gleich in vier Kategorien. Die Auszeichnung befeuert die Debatte um den Neubau der Städtischen Bühnen.

28.09.2023

Frankfurter Oper

Star-Dirigent Guggeis: «Ich lebe für das, was ich mache»

Thomas Guggeis ist jung, hat Physik studiert und blickt schon jetzt auf eine außergewöhnliche Karriere in der Musikwelt zurück. Als neuer Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt hat das Multitalent einiges vor.

07.09.2023

Kultur

Oper Frankfurt geht mit elf Premieren in die neue Spielzeit

10.05.2023