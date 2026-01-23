Bild
Musiknoten

Gut 50 Jahre bei Schott Music - Verleger Hanser-Strecker tot

Peter Hanser-Strecker hat seinen Mainzer Musikverlag, gegründet in Beethovens Geburtsjahr, mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt. Nun ist der Wiesbadener Bürger gestorben. Was hat er erreicht?

Peter Hanser-Strecker, hier in seinem Mainzer Verlag Schott Music, ist gestorben. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Peter Hanser-Strecker, hier in seinem Mainzer Verlag Schott Music, ist gestorben. (Archivbild)

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Peter Hanser-Strecker, Verleger bei einem der bekanntesten und ältesten Musikverlage der Welt, ist tot. Der Jurist und Musikwissenschaftler an der Spitze des Mainzer Verlags Schott Music, gegründet in Beethovens Geburtsjahr 1770, starb am Donnerstag im Kreise seiner Familie im nahen Wiesbaden, wie Schott mitteilte. Der dreifache Vater und neunfache Großvater mit Wohnsitz in der hessischen Landeshauptstadt wurde 83 Jahre alt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte Hanser-Strecker, geboren mitten im Zweiten Weltkrieg in München, die Geschicke seines Traditionsverlags in der Mainzer Altstadt gelenkt. Schott Music lebt vom Musiknotenverkauf, vom Verleihen von Orchester-Notensätzen für Aufführungen und vom Lizenzgeschäft mit Urheberrechten bei Konzerten. 

Schritt ins Internet schon vor drei Jahrzehnten 

Hanser-Strecker verwandelte den heute mehr als zweieinhalb Jahrhunderte alten Musikverlag in eine global agierende Mediengruppe. «Unter seiner Ägide wurde Schott zum Pionier des digitalen Notensatzes und etablierte bereits Mitte der 1990er-Jahre eine umfassende Webpräsenz», teilte Schott Music mit. «Sein Platz am Mainzer Weihergarten bleibt leer, doch in jedem Takt der Musik, die unser Haus in die Welt trägt, wird sein Geist weiterleben», hieß es weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Universal Music lässt Musik zum Training von KI verwenden
Musik aus dem Computer

Universal Music lässt Musik zum Training von KI verwenden

Beim Dienst Udio erzeugt Künstliche Intelligenz Songs auf Textvorgabe der Nutzer. Eine Klage des Musik-Riesen Universal Music dagegen endet nun mit einer Vereinbarung, die die Zukunft prägen könnte.

30.10.2025

200 Jahre Beethovens 9. Sinfonie
Ode an die Freude

200 Jahre Beethovens 9. Sinfonie

Die «Ode an die Freude» kennen auch Klassik-Banausen. Das komplexe Meisterwerk wurde zur massentauglichen Europahymne. Am Anfang stand jedoch ein Trinklied.

07.05.2024

Komponist Aribert Reimann gestorben

14.03.2024

Ein halbes Jahrhundert lang aktiv
Erlenbach

Ein halbes Jahrhundert lang aktiv

Die Freien Wähler feierten jetzt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest. Bei der Ansprache gab es einen Aus- und Rückblick auf Stationen der Kommunalpolitik.

27.08.2023

Autor Peter Bieri alias Pascal Mercier gestorben

04.07.2023