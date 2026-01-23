Gut 50 Jahre bei Schott Music - Verleger Hanser-Strecker tot

Mainz/Wiesbaden (dpa) - Peter Hanser-Strecker, Verleger bei einem der bekanntesten und ältesten Musikverlage der Welt, ist tot. Der Jurist und Musikwissenschaftler an der Spitze des Mainzer Verlags Schott Music, gegründet in Beethovens Geburtsjahr 1770, starb am Donnerstag im Kreise seiner Familie im nahen Wiesbaden, wie Schott mitteilte. Der dreifache Vater und neunfache Großvater mit Wohnsitz in der hessischen Landeshauptstadt wurde 83 Jahre alt.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte Hanser-Strecker, geboren mitten im Zweiten Weltkrieg in München, die Geschicke seines Traditionsverlags in der Mainzer Altstadt gelenkt. Schott Music lebt vom Musiknotenverkauf, vom Verleihen von Orchester-Notensätzen für Aufführungen und vom Lizenzgeschäft mit Urheberrechten bei Konzerten.

Schritt ins Internet schon vor drei Jahrzehnten