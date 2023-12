Gut 90 Gefangene kommen vorzeitig frei

Wiesbaden (dpa/lhe) - In diesem Jahr sind in Hessen bis Mitte Dezember 93 Häftlinge wegen der nahenden Weihnachtsfeiertage vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Von der sogenannten Weihnachtsamnestie profitieren nach Auskunft des Justizministeriums Gefangene, deren Strafende in die Zeit vom 24. November 2023 bis einschließlich 1. Januar 2024 fällt. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen im Gnadenwege vorzeitig entlassen werden.