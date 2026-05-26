Mikrozensus

Gut die Hälfte der Einwohner in Großstädten lebt allein

Einpersonenhaushalte prägen das Bild in hessischen Großstädten. Ein Vergleich der Geschlechter und Altersgruppen zeigt: Bei Frauen ab 65 Jahren ist der Anteil der Alleinlebenden besonders hoch.

Gut die Hälfte der Bewohner von Hessens Städten lebte im vergangenen Jahr allein. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Gut die Hälfte der Bewohner von Hessens Städten lebte im vergangenen Jahr allein. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als die Hälfte der Menschen in Hessens Großstädten lebt alleine in einem Haushalt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, machten Alleinlebende im vergangenen Jahr einen Anteil von 51,1 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner der Großstädte im Bundesland aus.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr hessenweit 3,1 Millionen Haushalte, von denen 1,3 Millionen lediglich aus einer Person bestanden - damit war der Einpersonenhaushalt die häufigste Haushaltsform im Bundesland. Ein knappes Drittel (31,6 Prozent) waren Zweipersonenhaushalte, weitere 12,2 Prozent der Haushalte bestanden aus jeweils drei Menschen und ein Zehntel der Haushalte aus je vier Personen. Haushalte mit fünf oder mehr Personen stellten mit einem Anteil von 4,2 Prozent eher die Ausnahme dar.

Große Unterschiede zwischen Geschlechtern und Altersgruppen

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Vergleicht man die Altersgruppen, so machten die 35- bis 49-Jährigen mit einem Anteil von 16,7 Prozent die kleinste Gruppe der Alleinlebenden aus und Menschen von 65 Jahren und älter die größte Gruppe (35,9 Prozent). 

Dabei ergaben sich Unterschiede bei den Geschlechtern: Während nur gut jede zehnte alleinlebende Frau zwischen 35 und 49 Jahre alt war, hatten alleinlebende Frauen in der Altersgruppe 65 Jahre und älter mit 47,9 Prozent einen deutlich höheren Anteil. Bei den Männern war die Altersverteilung ausgeglichener - von den alleinlebenden Männern waren 22,2 Prozent 35 bis 49 Jahre alt. In der Altersgruppe ab 65 Jahren war der Anteil der alleinlebenden Männer ähnlich hoch. 

Die Angaben basieren auf dem Mikrozensus und beziehen sich auf Hauptwohnsitzhaushalte - das sind private Haushalte, in denen mindestens eine Person ab 16 Jahren am Hauptwohnsitz wohnt, wie das Statistische Landesamt erläuterte.

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