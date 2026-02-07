Gute Bedingungen für Skifahrer und Rodler in Hessen

Willingen/Gersfeld (dpa/lhe) - Wintersportfans in Hessen kommen auch an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Im größten hessischen Wintersportgebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg), auf der Wasserkuppe in der Rhön oder am Hoherodskopf im Vogelsberg sind Pisten für Skifahrer, Snowboarder und Rodler präpariert. Und auch Spaziergänger können die verschneiten Landschaften genießen.

«Pisten sind in einem 1a-Zustand»

«Es ist ein Träumchen», sagt Elisabeth Schilling, Sprecherin des Wintersportgebiets in Willingen. «Die Pisten sind in einem 1a-Zustand.» Alle Lifte, Pisten und Rodelhänge seien geöffnet, alle Loipen gespurt. Die Decke aus Natur- und technisch erzeugtem Schnee sei etwa 80 bis 90 Zentimeter hoch.

«Mittwochs und freitags bieten wir weiterhin Flutlichtskifahren an», berichtet Schilling. Und wer noch lernen wolle: «Die Skischulen haben auch noch hier und da ein Plätzchen frei.»

Gelegentliche Plusgrade kein Problem

Die Bedingungen seien optimal, freut sich Schilling. «Während es im Umland neblig und trüb ist, ist der Himmel hier in den höheren Lagen deutlich heller.» Auch abseits der Pisten liege noch Schnee. «Der Ettelsberg ist gezuckert und lädt zum Winterspaziergang ein. Dem Wintervergnügen in jeglicher Art und Weise steht nichts im Wege.»

Und das auch noch für längere Zeit. Selbst wenn die Temperaturen mal ein paar Tage und Nächte über dem Gefrierpunkt lägen, sei das kein Thema, erklärt Schilling. «Der Skibetrieb ist langfristig bis in den März gesichert.»

Foto: Swen Pförtner/dpa Wintersportler kommen in Hessen derzeit voll auf ihre Kosten. (Archivbild)

Neuschnee macht die Rhön schöner

Von dem vielen Schnee, der in den vergangenen Tagen in weiten Teilen Hessens fiel, haben die Wasserkuppe und der Hoherodskopf nur rund zehn Zentimeter Neuschnee abbekommen. Das verbessere die Bedingungen zwar nicht, doch das frische Weiß sehe gut aus und sei die beste Werbung, berichtet Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarena an der Wasserkuppe und den Lift am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.

Auf der Wasserkuppe, mit 950 Metern Hessens höchster Berg, werden laut Kümpel der Märchenwiesenlift, der Paradisolift, den Schlittenlift Wie-Li und der Zauberteppich geöffnet sein. Eventuell werde auch der Panoramalift in Betrieb gehen, die dazugehörige Piste werde allerdings nicht geöffnet. Der Skiverleih und die Märchenwiesenhütte werden an diesem Wochenende Samstag von 9.30 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18.00 Uhr offen sein.

Skibetrieb bis in den März

«Wir sind mit dem Verlauf der aktuellen Saison zufrieden», sagt Kümpel. «Zwar konnten wir erst am 1. Januar öffnen, seitdem verzeichnen wir jedoch durchgehend guten Betrieb.» Die Gäste seien mit den Bedingungen und dem Angebot sehr zufrieden. «Für nächste Woche ist erst Regen und dann wieder Schnee gemeldet. Auf der Wasserkuppe wird der Skibetrieb noch bis in den März funktionieren.»

In der Rhön sind zudem der Skilift am Zuckerfeld in Obernhausen, der Rothanglift am Kreuzberg sowie der Arnsberglift A2 geöffnet, wie die Marketingagentur Rhön GmbH mitteilt. Aktuell seien auch einige Loipen und Winterwanderwege präpariert.

Rennwiesen-Lift im Vogelsberg geöffnet