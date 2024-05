Gute Erfahrungen mit Chatbots in der Verwaltung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Landesregierung hat in vielen Bereichen gute Erfahrungen mit Chatbots gemacht. Etwa 15 digitale Dialog-Assistenten würden derzeit eingesetzt oder seien in Planung, sagte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) in Wiesbaden. Sie beantwortete damit eine Kleine Anfrage der FDP.