Digitale Verwaltung kommt langsam voran

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Viertel aller Verwaltungsleistungen in Hessen werden inzwischen auch online angeboten. Laut Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) waren in Hessen Ende des vergangenen Jahres in Hessen 547 von 707 «Leistungsobjekten» digitalisiert. Die Digitalisierungsquote beträgt damit 77,4 Prozent, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP hervorgeht.