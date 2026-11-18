Stuttgart (dpa/lsw) - Gute Nachrichten aus den Weißstorch-Nestern im Südwesten: In diesem Jahr haben nach vorläufigen Zahlen des Naturschutzbundes (Nabu) fast 2.880 Storchenpaare gebrütet und dabei rund 4.950 Jungtiere großgezogen. «2026 war ein gutes Jahr für den Weißstorch in Baden-Württemberg», sagte die Weißstorchbeauftragte des Landes, Judith Opitz. Die Trockenheit habe in diesem Jahr etwas später eingesetzt als im Jahr davor und die Storcheneltern damit ausreichend Regenwürmer und andere Nahrung gefunden, um ihre Jungen durchzubringen.

Sterblichkeit bei Jungstörchen hoch

Das bedeutet den Angaben zufolge aber längst nicht, dass alle flügge gewordenen Jungstörche nach dem Auszug aus dem Nest auch langfristig überleben. Die Sterblichkeit bei Jungstörchen sei leider sehr hoch, erläuterte der Nabu-Weißstorchbeauftragte Stefan Eisenbarth. Etwa 70 Prozent würden das erste Jahr nicht überleben.

Einige von 214 neu mit einem Sender ausgestatteten Jungstörchen seien an verschluckten Plastikteilen und Gummiringen verendet, wie man später festgestellt habe. Weitere Tiere seien untergewichtig gewesen und anschließend geschwächt gestorben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Um eine stabile Population sicherzustellen, bräuchten die als Babyboten und Glücksbringer geltenden Weißstörche ausreichend Nahrung, Brutplätze und sichere Flugrouten. Es fehlten zudem weiterhin Lösungen, sie von offen zugänglichen Mülldeponien fernzuhalten. Auf Deponien finden Weißstörche zwar leicht Nahrung, verleiben sich jedoch auch weiche Gummis oder Silikonteile ein, die sie für Würmer halten – das kann tödlich sein.

Viele Weißstörche ganzjährig im Südwesten – Füttern unnötig

Baden-Württemberg hat den Angaben zufolge die höchste Storchendichte bundesweit mit fast 8 Horstpaaren je 100 Quadratkilometer – und es werden immer noch Gebiete im Land neu besiedelt: 2026 brüteten erstmals Störche in den Landkreisen Main-Tauber, Tübingen und Calw, berichtete Eisenbarth.