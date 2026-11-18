Gutes Storchenjahr – Aber es gibt auch Gefahren
Baden-Württemberg bleibt ein dicht besiedeltes Storchenland, und neue Gebiete kommen hinzu. Warum die gute Bilanz aus den Nestern trotzdem nicht die ganze Geschichte erzählt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Gute Nachrichten aus den Weißstorch-Nestern im Südwesten: In diesem Jahr haben nach vorläufigen Zahlen des Naturschutzbundes (Nabu) fast 2.880 Storchenpaare gebrütet und dabei rund 4.950 Jungtiere großgezogen. «2026 war ein gutes Jahr für den Weißstorch in Baden-Württemberg», sagte die Weißstorchbeauftragte des Landes, Judith Opitz. Die Trockenheit habe in diesem Jahr etwas später eingesetzt als im Jahr davor und die Storcheneltern damit ausreichend Regenwürmer und andere Nahrung gefunden, um ihre Jungen durchzubringen.
Sterblichkeit bei Jungstörchen hoch
Das bedeutet den Angaben zufolge aber längst nicht, dass alle flügge gewordenen Jungstörche nach dem Auszug aus dem Nest auch langfristig überleben. Die Sterblichkeit bei Jungstörchen sei leider sehr hoch, erläuterte der Nabu-Weißstorchbeauftragte Stefan Eisenbarth. Etwa 70 Prozent würden das erste Jahr nicht überleben.
Einige von 214 neu mit einem Sender ausgestatteten Jungstörchen seien an verschluckten Plastikteilen und Gummiringen verendet, wie man später festgestellt habe. Weitere Tiere seien untergewichtig gewesen und anschließend geschwächt gestorben.
Um eine stabile Population sicherzustellen, bräuchten die als Babyboten und Glücksbringer geltenden Weißstörche ausreichend Nahrung, Brutplätze und sichere Flugrouten. Es fehlten zudem weiterhin Lösungen, sie von offen zugänglichen Mülldeponien fernzuhalten. Auf Deponien finden Weißstörche zwar leicht Nahrung, verleiben sich jedoch auch weiche Gummis oder Silikonteile ein, die sie für Würmer halten – das kann tödlich sein.
Viele Weißstörche ganzjährig im Südwesten – Füttern unnötig
Baden-Württemberg hat den Angaben zufolge die höchste Storchendichte bundesweit mit fast 8 Horstpaaren je 100 Quadratkilometer – und es werden immer noch Gebiete im Land neu besiedelt: 2026 brüteten erstmals Störche in den Landkreisen Main-Tauber, Tübingen und Calw, berichtete Eisenbarth.
Eigentlich überwintern die Weißstörche in Afrika; viele bleiben mittlerweile aber in Europa – oder gleich ganzjährig im Südwesten. Gefüttert werden müssen sie während des Winters eigentlich nicht. «Ohne Schnee und Eis finden sie meist ausreichend Nahrung, wie Mäuse, Regenwürmer und kleine Fische», so Landesbeauftragte Opitz. «Störche sind bei uns im Winter nicht hilfsbedürftig.»