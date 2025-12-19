Vogelschutz

Hessen hat höchste Storchendichte

Die Population der Weißstörche nimmt landesweit zu. Nur in zwei Landkreisen leben die Vögel noch nicht.

Wie viele Störche überwintern in Hessen? Noch bis Ende Januar können Beobachtungen dem Nabu gemeldet werden. (Symbolfoto) Foto: Boris Roessler/dpa
Wie viele Störche überwintern in Hessen? Noch bis Ende Januar können Beobachtungen dem Nabu gemeldet werden. (Symbolfoto)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Storch-Experten besorgt wegen Vogelgrippe in Spanien
NABU

Storch-Experten besorgt wegen Vogelgrippe in Spanien

Mehr als 500 tote Weißstörche bei Madrid – wie in Spanien die Vogelgrippe Baden-Württembergs Störche bedroht.

18.12.2025

Nabu ruft zum Melden von Weißstörchen auf
Vogelschutz

Nabu ruft zum Melden von Weißstörchen auf

Mehr als 500 Weißstörche blieben letzten Winter in Hessen. Warum der Klimawandel ihr Reiseverhalten verändert – und wie jeder sie jetzt melden kann.

03.11.2025

Störche als Rabeneltern? Was sie bei Futterknappheit tun
Tiere

Störche als Rabeneltern? Was sie bei Futterknappheit tun

Im August ist Abflugzeit bei den Störchen. Doch in manchen Regionen hatten die Eltern bei der Aufzucht des Nachwuchses zu kämpfen. Wo es an Nahrung mangelt, greifen sie zu drastischen Mitteln.

31.07.2025

Tiere

Weißstörche überwintern öfter in Hessen

30.10.2023

Naturschutzbund

Nabu: Erneut mehr Störche in Hessen

09.07.2023