Vogelschutz Hessen hat höchste Storchendichte Die Population der Weißstörche nimmt landesweit zu. Nur in zwei Landkreisen leben die Vögel noch nicht. 19.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Boris Roessler/dpa Wie viele Störche überwintern in Hessen? Noch bis Ende Januar können Beobachtungen dem Nabu gemeldet werden. (Symbolfoto) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel NABU Storch-Experten besorgt wegen Vogelgrippe in Spanien Mehr als 500 tote Weißstörche bei Madrid – wie in Spanien die Vogelgrippe Baden-Württembergs Störche bedroht. 18.12.2025 Vogelschutz Nabu ruft zum Melden von Weißstörchen auf Mehr als 500 Weißstörche blieben letzten Winter in Hessen. Warum der Klimawandel ihr Reiseverhalten verändert – und wie jeder sie jetzt melden kann. 03.11.2025 Tiere Störche als Rabeneltern? Was sie bei Futterknappheit tun Im August ist Abflugzeit bei den Störchen. Doch in manchen Regionen hatten die Eltern bei der Aufzucht des Nachwuchses zu kämpfen. Wo es an Nahrung mangelt, greifen sie zu drastischen Mitteln. 31.07.2025 Tiere Weißstörche überwintern öfter in Hessen 30.10.2023 Naturschutzbund Nabu: Erneut mehr Störche in Hessen 09.07.2023