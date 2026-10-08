Ex-Vizekanzler

Habeck fühlt sich als Schriftsteller freier

Auf der Buchmesse spricht der Ex-Vizekanzler über Macht, Freiheit und die Schattenseiten der Politik. Wer Kanzler werden wolle, dem wünsche er viel Erfolg – «da wird wahrscheinlich bald ein Job frei».

Robert Habeck sagte, er finde Schriftsteller sein cooler. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Robert Habeck sagte, er finde Schriftsteller sein cooler.

Frankfurt/Main (dpa) - Robert Habeck spürt als Schriftsteller mehr Freiheit als im Job des Vizekanzlers. Politiker zu sein, habe eine andere Faszination. «Man hat halt, wenn es gut läuft, sehr viel Macht und sehr viele Möglichkeiten und das Privileg, in seiner Zeit die Dinge ein Stück weit so zu beeinflussen, wie man denkt, dass sie richtig sind», sagte der ehemalige Vizekanzler auf der Frankfurter Buchmesse. Damit gehe eine große Verantwortung einher und natürlich auch eine öffentliche Ausgesetztheit. 

Aber cool – im Sinne von coolem Wortsinn – sei es, als Autor zu arbeiten und freier und persönlich ungebundener zu sein. «Nur eben verzichtet man dann auf die Möglichkeit, die Dinge zu bestimmen.»

Politiker zu sein sei nicht cool, aber bedeutsam und wichtig. Allen, die überlegten, die Dinge besser machen zu wollen, wünsche er viel Erfolg. «Auf kommunaler Ebene, oder wenn jemand Bundeskanzler von Ihnen werden möchte, da wird wahrscheinlich bald ein Job frei», sagte er zum Publikum am Stand des Buchhändlers «Thalia».

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Wollte nicht der «Besserwisser der Bundesregierung» sein

Er wolle kein Besserwisser sein, sagte der ehemalige Vizekanzler. Foto: Jennifer Brückner/dpa
Er wolle kein Besserwisser sein, sagte der ehemalige Vizekanzler.

Habeck kam zur Messe, um sein neues Buch «Arctic Meltdown: Die Neuvermessung der Welt» vorzustellen. Er habe über die Arktis schreiben wollen, weil er «als politischer Mensch» nicht aufhören wolle, Dinge zu sehen und zu kommentieren, sagte er am Stand der «Zeit». «Und ich wollte gleichzeitig nicht in der alten Fachlichkeit oder in der Gefahrenzone rumdoktern, keine Ahnung, um der Besserwisser der Bundesregierung zu sein», erklärte er. «Obwohl ich glaube, eigentlich es besser zu wissen.»

Er verstehe, wenn Menschen mit dem politischen System in Deutschland oder mit den Ergebnissen haderten. «Und manchmal, wenn man in dem politischen Betrieb war, es sieht von innen genauso aus, wie es von außen zu sein scheint. Es ist nicht nur lustig», sagte Habeck.

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