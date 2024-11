Haftbefehle wegen des Verdachts der Internetkriminalität

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts verschiedener Cybercrime-Straftaten sind in Hessen und Rheinland-Pfalz Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt worden. Es habe sieben Durchsuchungen in Frankfurt, Darmstadt, im Rhein-Lahn-Kreis und im Rheinisch-Bergischen-Kreis in Nordrhein-Westfalen gegeben, teilten Bundes- und Landeskriminalamt sowie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit.