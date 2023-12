Haftstrafen nach Messerattacke in S-Bahn-Station

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in der S-Bahn-Station Konstablerwache in Frankfurt sind zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Der 20 Jahre alte Messerstecher erhielt am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zwei Jahre und neun Monate, der gleichaltrige Mitangeklagte zwei Jahre ohne Bewährung. Der Vorfall hatte sich im Januar dieses Jahres auf einer Treppe ereignet.