Staatsanwalt verlangt Haftstrafen für junge Männer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke an der Frankfurter S-Bahnstation Konstablerwache hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen für die beiden Angeklagten gefordert. Der Anklagevertreter ging am Freitag bei der Tat im Januar dieses Jahres allerdings nicht wie ursprünglich angenommen von einem Tötungsdelikt, sondern von gefährlicher Körperverletzung aus. Er forderte zwei Jahre und neun Monate Gefängnis für den mutmaßlichen Messerstecher sowie zwei Jahre und drei Monate für den Mitangeklagten. Das Urteil soll am kommenden Mittwoch (13.12.) verkündet werden.