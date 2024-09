Zwei Männer nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Rödermark (dpa) - Nach einem Messerangriff in einem Hotel im Rhein-Main-Gebiet sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 33- und einen 29-Jährigen. Ihnen wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen in einem Streit wegen einer Ruhestörung in einem Hotel in Rödermark einen 33 Jahre alten und einen 36 Jahre alten Mann angegriffen zu haben. Dabei soll der 33-Jährige mit einem Messer dem gleichaltrigen Mann in den Oberkörper gestochen haben.