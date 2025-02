Festnahmen nach Messerangriff auf Kirchplatz

Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff auf einen 20-Jährigen auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg - einer großen Rasenfläche - sind zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 22- und der 24-Jährige seien der Polizei schon bekannt gewesen. Den genauen Tatvorwurf konnte ein Sprecher zunächst nicht benennen. Nach früheren Angaben soll ein Trio soll den 20-Jährigen am 15. Februar schwer verletzt haben und danach geflohen sein.