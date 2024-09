Streit über Ruhestörung in Hotel führt zu Messerangriff

Rödermark (dpa) - Ein Streit wegen einer Ruhestörung in einem Hotel im Rhein-Main-Gebiet ist mit einem Messerangriff geendet. Vier Menschen - alle Gäste des Hotels in Rödermark - seien am frühen Morgen wegen des Lärms zunächst verbal aneinandergeraten, teilte die Polizei in Offenbach mit. Ein 33 Jahre alter Mann habe dann mit einem Messer einem gleichaltrigen Kontrahenten in den Oberkörper gestochen.