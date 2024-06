Mann stirbt nach Messerangriff in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Messerangriff ist ein Mann im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach ums Leben gekommen. Es habe am Freitagabend einen Streit gegeben, in dessen Verlauf ein Messer gezogen worden sei, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt am Samstag. Bei dem Vorfall in der Nähe eines Vereinsgeländes sei ein 31 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.