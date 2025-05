Nach Angriff an Schule: 13-Jähriger noch immer verschwunden

Berlin (dpa) - Nach dem Angriff auf ein Kind an einer Berliner Schule ist die Polizei nach eigenen Angaben weiterhin auf der Suche nach dem 13-jährigen Verdächtigen. An der Schule in Spandau soll er am Donnerstag einen zwölf Jahre alten Mitschüler mit einer Stichwaffe verletzt haben. Das Opfer wurde nach Angaben der Polizei in einem Krankenhaus operiert. Sein Zustand soll stabil sein. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.