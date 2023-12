Cuxhaven (dpa) - Nach dem Messerangriff auf eine 15-Jährige in einer Schule in Cuxhaven ermittelt die Polizei gegen die 16 Jahre alte mutmaßliche Täterin wegen gefährlicher Körperverletzung. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären, werten die Ermittler unter anderem einen umfangreichen Chat auf dem Mobiltelefon des Opfers aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Freitag sagte.