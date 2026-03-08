Landtagswahl

Hagel kritisiert Wahlkampf «unter der Gürtellinie»

CDU-Spitzenkandidat Hagel bemängelt unsachliche Angriffe im Wahlkampf und sieht hier vor allem andere in der Verantwortung. Nun müssten alle wieder «runter vom Baum».

Hagel bemängelte einen Wahlkampf «zum Teil mit Angriffen weit unter der Gürtellinie». Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel bemängelte einen Wahlkampf «zum Teil mit Angriffen weit unter der Gürtellinie».

Stuttgart (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat den Stil in den letzten Tagen des Wahlkampfs kritisiert. Der CDU sei es immer wichtig gewesen, «dass wir unseren Wahlkampf mit Anstand führen, mit Stil führen und vor allen Dingen entlang von den Inhalten, wo wir überzeugt sind, dass sie für unser Land wichtig sind». Leider hätten aber in den letzten Tagen dieses Wahlkampfs eher andere Themen eine Rolle gespielt - «zum Teil mit Angriffen weit unter der Gürtellinie». «Aber das ist nicht mein Thema. Das müssen andere für sich verantworten und nach dem 8. März kommt der 9. März. Da müssen alle wieder runter vom Baum.»

