Hagel ruft zu konservativ inspiriertem Umweltschutz auf

Stuttgart (dpa/lsw) - Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel will im Wahlkampf um das Ministerpräsidentenamt auch den Umweltschutz in den Blick nehmen. Umweltschutz sei kein Thema, das die Grünen gepachtet hätten, sagte der 36-Jährige nach Verkündung seiner Spitzenkandidatur für die Landtagswahl bei einer Abendveranstaltung in seiner Heimat Ehingen.