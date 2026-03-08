Landtagswahl

Hagel sieht Regierungsbildungsauftrag wohl bei Grünen

CDU-Spitzenkandidat Hagel sieht nach der Wahl voraussichtlich die Grünen in der Verantwortung zur Regierungsbildung.

Hagel sieht die Grünen nun zunächst in der Regierungsverantwortung, wenn sich die Hochrechnungen bestätigen. Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel sieht die Grünen nun zunächst in der Regierungsverantwortung, wenn sich die Hochrechnungen bestätigen.

Stuttgart (dpa) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht den Regierungsbildungsauftrag bei den Grünen, wenn sich die Zahlen vom Wahlabend bewahrheiten. Der Ball liege nun bei den Grünen im Spielfeld, sagte Hagel. Auf die Frage, ob er nun Vize-Ministerpräsident werde, sagte er: «Wir als CDU werden sehr sortiert mit klarem Kopf und klarem Kurs am Montag im CDU-Landvorstand und am Dienstag in der CDU-Landtagsfraktion das weitere Vorgehen beraten.»

