Parteitag

Hagel: «Werden koalieren, aber nicht fusionieren»

CDU-Landeschef Hagel wirbt für die Zusammenarbeit mit den Grünen – und betont gleichzeitig die Unterschiede der Parteien.

Hagel wird Innenminister in der neuen Landesregierung. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Hagel wird Innenminister in der neuen Landesregierung.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - CDU-Landeschef Manuel Hagel hat vor seiner Partei für den grün-schwarzen Koalitionsvertrag geworben. Man habe hart gerungen mit Grünen, auch mal gestritten, berichtete er beim Parteitag Korntal-Münchingen im Kreis Ludwigsburg von den wochenlangen Koalitionsverhandlungen.

Bild

«Wir werden koalieren, aber nicht fusionieren.» Grüne und CDU blickten auf die gleichen Fragen mit unterschiedlichen Perspektiven. Aus Unterschieden könne etwas Neues, Gemeinsames geschaffen werden, sagte Hagel. Man werde auch um die politische Mitte ringen.

Hagel sprach von einer Koalition auf Augenhöhe. Es gehe nicht um Grüne oder Schwarze, sondern zuerst um Baden-Württemberg. Die beiden Parteien wollen am Samstag darüber entscheiden, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmen. Die Zustimmung gilt aber als Formsache. Landeschef Hagel will nach dem Beschluss des Vertrags seine Regierungsmannschaft vorstellen. Die Grünen wollen ihr Team erst am Montag präsentieren. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die beiden Parteien hatten sich in wochenlangen und teils zähen Verhandlungen auf ein gemeinsames Regierungsprogramm für die kommenden fünf Jahre geeinigt. Das Vertragswerk ist mehr als 160 Seiten dick und beinhaltet unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes letztes Kindergartenjahr. Außerdem will Grün-Schwarz am Ziel festhalten, dass Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden soll - fünf Jahre früher als im Bund.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
96,5 Prozent: Hagel als CDU-Landeschef bestätigt
Landtagswahl

96,5 Prozent: Hagel als CDU-Landeschef bestätigt

Alle Augen richten sich auf ihn: Manuel Hagel will der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des Landes werden. Sein Landesverband stärkt ihm in Heidelberg den Rücken.

05.12.2025

CDU-Landeschef Hagel: Syrer sollten Heimat wiederaufbauen
Treffen mit Söder

CDU-Landeschef Hagel: Syrer sollten Heimat wiederaufbauen

Trümmerfrauen als Vorbild für Syrien? Hagel und Söder sprechen über Rückführung und Verantwortung. Dabei spielen auch christliche Werte eine Rolle.

07.11.2025

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

CDU-Landeschef Hagel: Union steht für weniger Reibereien
Bundestagswahl im Südwesten

CDU-Landeschef Hagel: Union steht für weniger Reibereien

Die CDU gewinnt die Bundestagswahl im Südwesten deutlich. Landeschef Hagel erwartet weniger Auseinandersetzungen. Eine Koalition mit der AfD wird von der Partei ausgeschlossen.

23.02.2025