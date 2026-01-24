Landtagswahl 2026

Hagel will nach Landtagswahl «Wirtschaftsweise» einberufen

In Berlin beurteilen sie regelmäßig die Konjunkturlage und die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Sollte die CDU die Landtagswahl gewinnen, soll es die «Wirtschaftsweisen» auch fürs Land geben.

Der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld soll die «Wirtschaftsweisen» in Baden-Württemberg nach Willen der CDU leiten. (Archivbild) Foto: Carsten Koall/dpa
Der Freiburger Wirtschaftswissenschaftler Lars Feld soll die «Wirtschaftsweisen» in Baden-Württemberg nach Willen der CDU leiten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Südwest-CDU will sich im Falle eines Wahlsieges auch auf Landesebene von sogenannten Wirtschaftsweisen beraten lassen. «Wir wollen mehr und vor allem kontinuierlich Expertise an der Seite der Regierung etablieren und auch institutionalisieren – dazu gehören auch Frühjahrs- und Herbstgutachten für Baden-Württemberg», sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung lässt sich in wirtschaftlichen Fragen schon seit vielen Jahren von fünf sogenannten «Wirtschaftsweisen» beraten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Sachverständigenrat im Südwesten solle vor allem prüfen, ob Entscheidungen neue Wettbewerbsfähigkeit und neuen Wohlstand schaffen würden oder ob sie dagegen Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand kosteten, so Hagel. Das Gremium soll direkt beim Ministerpräsidenten angesiedelt sein. Besetzt werden solle es mit Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern sowie Persönlichkeiten aus Industrie, Mittelstand oder Handwerk, heißt es im Entwurf eines Positionspapiers, das die Landespartei heute bei ihrer Klausur im Kloster Schöntal beschließen soll.

Freiburger Top-Ökonom soll Rat leiten

Geleitet werden soll das Gremium der CDU zufolge vom Freiburger Top-Ökonomen Lars Feld, der auch Vorsitzender der Wirtschaftsweisen auf Bundesebene war. Zudem war er Berater des damaligen Finanzministers Christian Lindner (FDP) während der Ampel-Regierung. Feld lehrt als Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. 

Feld verbinde wissenschaftliche Präzision mit klarer Sprache, er sei ein Ökonom, der nicht nur rechne, sondern auch erkläre, so Hagel. «Mit ihm setzen wir auf Unabhängigkeit, Fachlichkeit und Glaubwürdigkeit – das Fundament jeder guten Wirtschaftspolitik.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Wirtschaftsweise»: Reiche Firmenerben stärker besteuern
Wirtschaftspolitik

«Wirtschaftsweise»: Reiche Firmenerben stärker besteuern

Ein kräftiger Wirtschaftsaufschwung in Deutschland ist nicht in Sicht. Die «Wirtschaftsweisen» warnen die Bundesregierung, Chancen zu verspielen - und fordern bei einem Reizthema Reformen.

12.11.2025

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl
Baden-Württemberg

Hagel ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Die Christdemokraten im Südwesten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU
Landesparteitag

Landtagswahl: Hagel ist Spitzenkandidat der CDU

Die Christdemokraten krönen ihren Vorsitzenden Manuel Hagel zum Kandidaten für die Wahl 2026. Er soll die CDU wieder an die Macht führen - und die Ära Kretschmann beenden.

17.05.2025

Umfrage: CDU-Mann Hagel beliebter als Özdemir
Kretschmann ganz vorn

Umfrage: CDU-Mann Hagel beliebter als Özdemir

Eine Umfrage zeigt: Die CDU festigt im Südwesten ihre Spitzenposition. Der beliebteste Politiker kommt aber weiterhin von einer anderen Partei.

15.02.2025

Konjunktur

Wirtschaftsweise justieren Konjunkturprognosen nach

Für die Wirtschaft sieht es alles andere als rosig aus: Die Bundesregierung und führende Forscher haben ihre Erwartungen zuletzt deutlich runtergeschraubt. Wie sehen das die Wirtschaftsweisen?

08.11.2023