Kretschmann will nichts von zehnter Universität wissen

Stuttgart (dpa/lsw) - Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel will im Fall seiner Wahl zum Regierungschef eine zehnte Universität in Baden-Württemberg gründen - Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält von der Idee aber nichts. «Ich werde das nicht kommentieren», sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. «Ich denke gar nicht dran» - nur um es dann doch zu tun. Er regiere schließlich seit 14 Jahren. «Wenn ich das für sinnvoll gehalten hätte, eine Universität zu gründen, eine neue, hätte ich das gemacht.»