Schärfere Gesetze

Hagel zum CSD-Anschlag: Müssen raus aus der Naivität

Nach dem Anschlag beim CSD fordert Innenminister Hagel strengere Maßnahmen gegen Islamisten. Auch im Land läuft eine zweistellige Zahl an Gefährdern herum.

Hagel ist auch Vize-Regierungschef. Foto: Marijan Murat/dpa
Hagel ist auch Vize-Regierungschef.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel hat nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) eine viel schärfere Gangart gegen Islamisten und Gefährder gefordert. «Wir müssen raus aus der Naivität», sagte der CDU-Politiker in Stuttgart. Die Bedrohungslage durch Extremisten sei größer als jemals zuvor. Allein in Baden-Württemberg würden der salafistischen Szene rund 1.350 Personen zugerechnet, die Hälfte davon sei gewaltbereit. Hagel sprach zudem von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Gefährdern im Südwesten - die stünden aber unter sehr enger und scharfer Beobachtung. 

Mitleidsbekundungen reichten nicht mehr, sagte Hagel. Alles, was man rechtlich nachschärfen könne, müsse auf den Prüfstand gestellt werden. «Wir müssen die Zügel anziehen.» So sprach sich der Innenminister etwa aus, dass sich Sympathiebekundungen und Werbung für terroristische Vereinigungen nicht nur auf das Aufenthaltsrecht auswirkten, sondern auch im Strafrecht Niederschlag fänden. Bei schweren Straftaten müsse bei jungen Menschen zudem häufiger das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommen. Die Radikalisierung von Jugendlichen in sozialen Medien sei zudem ein riesiges Problem. 

Bei dem Anschlag mit einem Fahrzeug in Berlin wurde eine Frau getötet, 31 Menschen wurden teils schwer verletzt. Der 21-jährige mutmaßliche Täter war im Mai wegen versuchten Anschlusses an die Terrormiliz IS zu einer Jugendstrafe verurteilt worden und befand sich auf freiem Fuß. Abdul B. starb am Tag nach dem Anschlag durch Schüsse von Polizisten, die ihn gestellt hatten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutter aus Polen stirbt bei CSD-Anschlag in Berlin
Terroranschlag in Berlin

Mutter aus Polen stirbt bei CSD-Anschlag in Berlin

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin gibt es neue Details zum Todesopfer und zum mutmaßlichen Täter. Mit Blick auf die Verletzten gibt es eine gute Nachricht.

27.07.2026

CSD in Hessen nach dem Terroranschlag - «Jetzt erst recht»
Queere Community

CSD in Hessen nach dem Terroranschlag - «Jetzt erst recht»

Nach dem Anschlag in Berlin wächst der Zusammenhalt. Trotz Bedrohungen und Schock bleibt die queere Community in Hessen laut. Mit welchem Gefühl geht man nach einem Terroranschlag auf einen CSD?

27.07.2026

Mutmaßlicher Täter nach CSD-Anschlag getötet

26.07.2026

Gefährder: Zweistellige Zahl in Hessen inhaftiert
Terrorgefahr

Gefährder: Zweistellige Zahl in Hessen inhaftiert

In Hessen gilt laut Innenministerium eine mittlere zweistellige Zahl an Menschen als Gefährder. Einige von ihnen sind hinter Gittern. Im Strafvollzug sollen Programme zur Deradikalisierung wirken.

07.01.2025

Kriminalität

Putin: Terroranschlag von radikalen Islamisten ausgeführt

Kremlchef Putin geht nun davon aus, dass radikale Islamisten den Terroranschlag bei Moskau ausführten. Ein wenig schielt er noch in Richtung Ukraine.

25.03.2024