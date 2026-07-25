Nach Insolvenz

«Hahn und Henne»-Tassen wieder im Handel erhältlich

Nach der Insolvenz der Zeller Keramik Manufaktur kehren die beliebten «Hahn und Henne»-Tassen in den Handel zurück. Hinter dem Neustart steckt der Heimatort der Firma.

Die Erstproduktion beinhaltet die bekannten Tassen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Erstproduktion beinhaltet die bekannten Tassen. (Archivbild)

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Nach der Insolvenz der Zeller Keramik Manufaktur Ende 2023 sind die bekannten Tassen von «Hahn und Henne» wieder im Handel erhältlich. Möglich wurde das Comeback durch die Stadt Zell am Harmersbach (Ortenaukreis), die im Zuge der Insolvenzabwicklung die Markenrechte erworben hatte und einen neuen Produktionspartner fand.

«"Hahn und Henne" steht für die Region wie der Bollenhut und die Schwarzwälder Kirschtorte», sagte der Hauptamtsleiter der Stadt Zell, Ulrich Reich. Die emotionale Bindung an das Dekor sei bei den Leuten enorm - viele kennen die Tassen aus ihrer Kindheit.

Produktionspartner im Allgäu

Als Produktionspartner fand die Stadt die Allgäuer Keramik Hans Rebstock GmbH mit Sitz im bayerischen Sonthofen. Entscheidend sei gewesen, dass die Produktion in Handarbeit und in Deutschland stattfindet – wie schon zu Zeiten der Zeller Keramik. Ehemalige Fachkräfte der Firma fuhren Reich zufolge ins Allgäu und lernten die dortigen Mitarbeiter an, originale Farbbestände aus der alten Manufaktur wurden dorthin mitgenommen.

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Nun sind die Tassen in zehn Geschäften und Hotels in Zell erhältlich. Der Verkaufsstart sei zunächst gut verlaufen, so Reich. Wie viel nachproduziert wird, hänge von der Nachfrage ab. Ob künftig auch wieder die Tassen mit Namensbeschriftung, Teller oder Kännchen folgen, ist bislang offen.

Die 1794 gegründete Zeller Keramik Manufaktur zählte zu den ältesten Steingutherstellern Deutschlands. Das «Hahn und Henne»-Dekor wurde seit 1898 hergestellt und war lange ein Markenzeichen der Manufaktur. Liebhaber gibt es auch in den USA und anderen Ländern.

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