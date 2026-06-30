Halbe Million Euro Schaden bei Dachstuhlbrand
Zeugen sehen Flammen aus dem Dachstuhl eines Reihenhauses und alarmieren die Einsatzkräfte. Die rücken an und löschen den Brand. Doch zwei Häuser sind vorerst unbewohnbar.
Gernsbach (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Gernsbach (Landkreis Rastatt) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das betroffene Gebäude sowie ein Nachbarhaus sind nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Grund dafür sind eingedrungenes Löschwasser sowie der entstandene Rauch. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen riefen am Montagnachmittag die Einsatzkräfte, als sie die Flammen bemerkten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht im Haus.