Haus unbewohnbar

Halbe Million Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Zeugen sehen Flammen aus dem Dachstuhl eines Reihenhauses und alarmieren die Einsatzkräfte. Die rücken an und löschen den Brand. Doch zwei Häuser sind vorerst unbewohnbar.

Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Brands nicht im Haus gewesen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Brands nicht im Haus gewesen. (Symbolbild)

Gernsbach (dpa/lsw) - Bei einem Dachstuhlbrand in Gernsbach (Landkreis Rastatt) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das betroffene Gebäude sowie ein Nachbarhaus sind nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Grund dafür sind eingedrungenes Löschwasser sowie der entstandene Rauch. Die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen riefen am Montagnachmittag die Einsatzkräfte, als sie die Flammen bemerkten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht im Haus.

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