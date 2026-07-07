Feuerwehreinsatz in Oberkirch

Halbe Million Euro Schaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Der Dachstuhl komplett zerstört, das Haus nicht mehr bewohnbar - ein Brand hatte schwerwiegende Folgen. Wurden auch Menschen verletzt?

Das Feuer beschädigte ein Wohnhaus und eine Garage. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Feuer beschädigte ein Wohnhaus und eine Garage. (Symbolbild)

Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Mehrfamilienhaus in Oberkirch (Ortenaukreis) ist nach einem Brand unbewohnbar. Der Schaden an dem Gebäude wird laut der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt. Der Dachstuhl sei vollständig ausgebrannt und auch eine Garage sei betroffen. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstagvormittag niemand. 

Als der Brand zwischen der Garage und dem Haus ausbrach, hatten sich zwar noch mehrere Menschen in dem Haus befunden; sie brachten sich aber alle selbst in Sicherheit, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau aus einem Nachbarhaus kam vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Polizei.

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