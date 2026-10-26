Halloween-Masken bei Demos? Polizei in Alarmbereitschaft
Hessens Innenminister: «Französische Verhältnisse darf es auf unseren Straßen nicht geben.»
Wiesbaden (dpa) - Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat davor gewarnt, bei den geplanten Sozialprotesten am 31. Oktober Halloween-Masken zur Vermummung zu missbrauchen. Dem Nachrichtensender «Welt TV» sagte Poseck: «Eine Vermummung hat bei Demonstrationen nichts zu suchen. Sie ist grundsätzlich auch untersagt.»
«Halloween ist das eine, die Demonstration ist das andere», sagte Poseck. Es sei «unglücklich», dass beides auf den gleichen Tag falle. Wer friedlich demonstrieren wolle, «der hält sich auch an die Regeln und der unternimmt keine entsprechenden Provokationen».
«Halloween-Menschen» sollten erkennbar sein
Die Auflösung von kostümierten Demonstrationen hält Poseck theoretisch für denkbar: «Das muss im Einzelfall geprüft werden. Die Möglichkeit kann jedenfalls bestehen.» Er gehe aber davon aus, «dass sich die Demonstranten von Halloween-Menschen grundsätzlich unterscheiden und dass das für die Polizei von daher auch kein Problem sein wird», so Poseck.
Poseck kündigte an, die hessische Polizei werde etwa in Städten wie Frankfurt «mit einem starken Aufgebot präsent» sein. «Unsere Sicherheitsbehörden sind in Alarmbereitschaft und sie bereiten sich akribisch auf dieses Datum vor. Klar ist für uns: Französische Verhältnisse darf es auf unseren Straßen nicht geben.»