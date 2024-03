Hanau (dpa/lhe) - Hanau wird keine Cannabis-Modellregion. Das teilte die Stadt am Freitag mit - am selben Tag, an dem der Bundesrat den Weg für die Cannabis-Legalisierung in Deutschland freigemacht hatte. «Über der nun beschlossenen Cannabis-Teil-Legalisierung schwebt eine Wolke mit vielen Fragezeichen», wurde Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) zitiert. «Für die Stadt Hanau gilt: Wir werden keine Cannabis-Modellregion.»