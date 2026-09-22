Handball-Krimi im Pokal: Melsungen siegt gegen Löwen

Kassel (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen ist nach einem Krimi im DHB-Pokal ins Achtelfinale eingezogen. Der Champions-League-Teilnehmer rang in der 2. Runde den Bundesligarivalen Rhein-Neckar Löwen vor heimischer Kulisse erst in der Verlängerung mit 35:33 (29:29, 16:17) nieder. Bester Werfer für die Nordhessen war vor 1.955 Zuschauern Aaron Mensing mit sieben Toren. Für die Löwen traf Nationalspieler Jannik Kohlbacher achtmal.

Zwei Tage nach der Bundesliga-Gala gegen den deutschen Meister SC Magdeburg hatte Melsungen von Beginn an Probleme mit den Mannheimern. Die Gäste führten nach nicht einmal acht Minuten beim 5:2 erstmals mit drei Toren und später noch einmal mit 20:17 (36.).

Simic am Ende Fels in der Brandung

Zwar kamen die Hausherren Mitte der zweiten Halbzeit zum Ausgleich (22:22), liefen aber auch danach zumeist einem knappen Rückstand hinterher. Knapp sechs Minuten vor dem Ende verschafften sich die Gäste beim 28:25 erneut ein Drei-Tore-Polster. Die MT kämpfte sich aber dank einer Energieleistung in die Extrazeit.

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