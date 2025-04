MT Melsungen fordert THW Kiel im Pokal-Finale

Köln (dpa) - Die MT Melsungen ist Rekordsieger THW Kiel ins Endspiel um den DHB-Pokal gefolgt und darf weiter auf den ersten Titel in der Vereinsgeschichte hoffen. Der Vorjahresfinalist setzte sich im Halbfinale beim Final Four in Köln gegen den Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten mit 31:27 (15:14) durch. Zuvor hatte Kiel ein dramatisches Duell gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 32:31 nach Verlängerung für sich entschieden.