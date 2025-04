Weltklasse-Wolff führt Kiel zum Pokal-Triumph

Köln (dpa) - Als der 13. Pokal-Triumph des THW Kiel bei der 50. Jubiläumsausgabe perfekt war, wurde der überragende Matchwinner Andreas Wolff von seinen jubelnden Teamkollegen fast zu Boden gerissen. Dank einer Weltklasse-Vorstellung des Nationaltorwarts setzte sich der Rekordsieger im Endspiel beim Final Four in Köln gegen die MT Melsungen mit 28:23 (10:9) durch und zerstörte den Traum der Nordhessen vom ersten nationalen Handball-Titel in der Vereinsgeschichte.