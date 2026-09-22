Bundesliga

Handball-Nationalspieler Mengon verlängert in Stuttgart

Der TVB Stuttgart verkündet den nächsten Personal-Coup. Auch Simone Mengon unterschreibt einen neuen Vertrag. Der Geschäftsführer schwärmt vom 26 Jahre alten Italiener.

Italiens Nationalspieler Simone Mengon hat beim TVB Stuttgart verlängert. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Italiens Nationalspieler Simone Mengon hat beim TVB Stuttgart verlängert. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat einen weiteren Leistungsträger gebunden. Die Schwaben verlängerten den Vertrag des italienischen Nationalspielers Simone Mengon vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2029. Der Rückraumspieler trägt seit 2025 das TVB-Trikot. Unter Trainer Misha Kaufmann spielte er zuvor auch schon beim ThSV Eisenach.

«Simone hat vom ersten Tag an unter Beweis gestellt, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Er gehört mit seinen Fähigkeiten zu den gefährlichsten Spielern im Eins-gegen-Eins der Liga und bringt extrem viel Leidenschaft und Einsatzbereitschaft mit», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den 26-Jährigen. «Wir sind der festen Überzeugung, dass er für unsere Ziele eine Schlüsselrolle einnimmt.» In seinen bisherigen 36 Bundesliga-Spielen für die Stuttgarter hat Mengon 143 Treffer erzielt.

In der vergangenen Woche hatte der TVB bereits die Vertragsverlängerung von Routinier Kai Häfner bis zum Sommer 2028 bekanntgegeben.

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