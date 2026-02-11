TVB Stuttgart holt Rückraumspieler Mengon
Der italienische Handballprofi Marco Mengon wechselt vom Zweitligisten 1. VfL Potsdam in die Bundesliga zum TVB Stuttgart. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag.
Stuttgart (dpa) - Handballprofi Marco Mengon wechselt mit sofortiger Wirkung zum Bundesligisten TVB Stuttgart. Der im linken Rückraum spielende Italiener kommt vom Zweitligisten 1. VfL Potsdam nach Stuttgart und unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag bis 2029. Das teilte der Tabellen-13. mit.
«Marco gibt uns durch seine Variabilität zusätzliche Optionen und passt mit seinen Stärken sehr gut in unser Spielsystem», sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. Nach den Abgängen von Achilleas Toskas, Gianfranco Pribetić und Lukas Laube sei der Kader zu klein gewesen.