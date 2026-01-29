Wechsel

TVB Stuttgart holt spanischen Linksaußen

Der spanische Handball-Linksaußen Darío Sanz kommt zur nächsten Saison zum TVB Stuttgart. Der Kroate Ivan Šnajder wird den Club dagegen verlassen.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verstärkt sich mit dem Linksaußen Darío Sanz. Foto: Uwe Anspach/dpa
Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verstärkt sich mit dem Linksaußen Darío Sanz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Linksaußen Darío Sanz verpflichtet. Der 22-Jährige werde zur kommenden Saison von Abanca Ademar León in seiner spanischen Heimat an den Neckar wechseln, teilte der Tabellen-14. mit. Sein Vertrag laufe bis 30. Juni 2028. 

Der frühere Junioren-Nationalspieler Sanz sei ein großes Talent, das bereits Erfahrungen auf europäischer Ebene gesammelt habe, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. «Mit seiner Schnelligkeit und der Möglichkeit, ihn auch als Verteidiger auf der Halbposition einsetzen zu können, bietet er uns taktisch viele Möglichkeiten.»

Dagegen werde der aktuelle Linksaußen Ivan Šnajder den TVB nach Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen, gab der Club bekannt. Das Ziel des Kroaten sei nicht bekannt.

