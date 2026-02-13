Wechsel

Rubin verlässt TVB Stuttgart im Sommer - Schmid rückt auf

Handballprofi Lenny Rubin verlässt den Bundesligisten TVB Stuttgart im Sommer auf eigenen Wunsch. Talent Linus Schmid gehört nun fest zum Profikader.

Der Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin (2.v.r) Anfang 2025 im WM-Spiel der Eidgenossen gegen Italien. Foto: Soeren Stache/dpa
Der Schweizer Nationalspieler Lenny Rubin (2.v.r) Anfang 2025 im WM-Spiel der Eidgenossen gegen Italien.

Stuttgart (dpa) - Der Schweizer Handball-Nationalspieler Lenny Rubin wird den Bundesligisten TVB Stuttgart nach dieser Saison verlassen. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler habe gegenüber dem Verein den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern, teilte der Verein mit. Der 2,05 Meter große Profi kam im Sommer 2024 von der HSG Wetzlar nach Stuttgart. 

Das 19-jährige Talent Linus Schmid, der wie Rubin im linken Rückraum spielt, rückt dagegen mit sofortiger Wirkung in den Profikader auf. Schmid habe einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben, gab der TVB bekannt.

